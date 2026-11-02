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Fotos | Siguen usando el Río Paisanos como basurero

Mendieta Rivera reconoció que con las lluvias también se observa una acumulación de desechos alcantarillas y afluentes

Por Rolando Morales

Noviembre 02, 2026 12:14 p.m.
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Fotos: Carlos Vega/Pulso

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      La contaminación en el Río Paisanos persiste debido a la disposición irregular de residuos sólidos urbanos, entre ellos envases de plástico y, en algunas ocasiones, animales muertos, reconoció Jaime Mendieta Rivera, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y de Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, quien señaló que se han realizado jornadas de limpieza en coordinación con vecinos de la zona.

      El funcionario explicó que la dependencia cuenta con un equipo de inspección que atiende quejas ciudadanas y colabora con Interapas cuando se detectan posibles fuentes contaminantes, particularmente cuando existen indicios de descargas o problemas relacionados con aguas residuales.

      Sin embargo, reconoció que durante la temporada de lluvias también se observa una acumulación importante de basura en alcantarillas y afluentes.

      Como ejemplo, mencionó el Río Paisanos, donde personal municipal ha participado en jornadas de limpieza junto con grupos de vecinos que organizan actividades para retirar los desechos.

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      Aunque aclaró que la limpieza de estos espacios no corresponde directamente a su dirección, consideró que existe una responsabilidad compartida en materia ambiental.

      Mendieta Rivera admitió que, pese a los llamados y trabajos realizados, continúan encontrando grandes cantidades de residuos sólidos urbanos, principalmente envases de PET, además de animales muertos que son abandonados en el cauce.

      Calificó esta situación como una afectación que podría evitarse mediante una disposición adecuada de los desechos.

      Finalmente, sostuvo que el problema también está relacionado con la falta de cultura ambiental y consideró necesario que el Ayuntamiento cuente con programas para atender este tipo de situaciones.

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