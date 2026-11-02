SSPC, sin cifras de narcomenudistas cerca de escuelas

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Si bien no precisó la cantidad de aseguramientos, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, en lo que va del 2026, se han detenido a narcomenudistas en las inmediaciones de planteles educativos.

Afirmó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantiene vigilancia en los alrededores de escuelas primarias, secundarias, preparatorias y universidades, a fin de evitar que el alumnado tenga acceso a estupefacientes.

Instó a las autoridades educativas, estudiantes y padres de familia a presentar las denuncias cuando tengan conocimiento de la comercialización de drogas al alumnado, pues de lo contrario disminuyen las probabilidades abatir este delito en las cercanías de las escuelas.

Contextualizó que el narcomenudeo es uno de los delitos con mayor incidencia en la entidad potosina, cuya afirmación la corrobora el informe mensual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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