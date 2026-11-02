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IFSE también revisa contrataciones del Ceepac, dice Lecourtois

Se presta especial atención a la contratación del PREP para las elecciones de 2027.

Por Samuel Moreno

Noviembre 02, 2026 12:09 p.m.
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      El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene bajo revisión las contrataciones y el ejercicio de recursos públicos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), particularmente ante los señalamientos sobre presuntas empresas fantasma relacionadas con servicios electorales, informó su titular,Rodrigo Joaquín Lecourtois.

      El auditor explicó que, aunque una parte importante del presupuesto del organismo electoral se concentra en el capítulo mil, correspondiente a sueldos y salarios, también se fiscalizan los contratos y gastos efectuados.

      Precisó que algunas de las contrataciones de mayor magnitud corresponden al Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que es necesario distinguir los servicios adquiridos por la instancia federal de aquellos que corresponden directamente al organismo local.

      Entre los procedimientos que tendrán especial atención se encuentra la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones de 2027, debido a que representa uno de los servicios de mayor costo para el Ceepac durante cada proceso electoral. 

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      Lecourtois López señaló que anteriormente este servicio se concentraba en uno o dos proveedores, por lo que consideró necesario garantizar condiciones de competencia y evitar posibles favoritismos en la asignación del contrato.

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      Como alternativa, planteó la posibilidad de que instituciones potosinas con capacidad técnica y jurídica, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) o el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), puedan participar en la prestación del servicio. No obstante, aclaró que la elección deberá responder a las mejores condiciones económicas y técnicas, sin importar el origen del proveedor.

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