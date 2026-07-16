Hay actores interesados en impedir obras: EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos sostuvo que la negativa de la Contraloría General del Estado para liberar las bases del proyecto del paso a desnivel en El Saucito responde a un "sesgo político" y no a razones técnicas o jurídicas.

El edil afirmó que la dependencia ha solicitado requisitos adicionales que, a su juicio, rebasan sus atribuciones. Durante una entrevista, Galindo señaló que recientemente el Ayuntamiento recibió un nuevo oficio relacionado con el proyecto, en el que la Contraloría pide información adicional. Aunque aseguró que el gobierno municipal atenderá los requerimientos, consideró que éstos ya no corresponden al ámbito de competencia de esa instancia y atribuyó el envío del documento a la presión pública ejercida por el Ayuntamiento para destrabar la obra.

El presidente municipal también cuestionó que el contralor estatal haya hecho referencia pública a un juicio de amparo promovido por cinco habitantes de El Saucito contra el proyecto. Según explicó, la propia autoridad judicial rechazó previamente la intención de la Contraloría de participar en ese procedimiento, al considerar que no forma parte del litigio, por lo que dijo no encontrar justificación para que la dependencia utilice ese recurso como argumento para frenar el proceso administrativo.

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Galindo afirmó que el amparo promovido por los vecinos forma parte de un procedimiento legal ordinario y confió en que pueda resolverse mediante el diálogo, como ocurrió dijo con diversos recursos legales interpuestos anteriormente contra la subasta de predios municipales. En ese sentido, aseguró que el Ayuntamiento mantiene comunicación con los promoventes para buscar una salida al conflicto.