Tensión comercial podría beneficiar a San Luis Potosí

Además del friend-shoring (nueva relación de empresas afines y cercanas), San Luis Potosí tiene un área de oportunidad en las tensiones globales que se están viviendo para generar sus propios

refuerzos de proveeduría en el centro del país, aseguró Marek Martin Meister, presidente del Cluster Automotriz.

Añadió que hay muchos países en Asia que no son amigables para Estados Unidos, los tiene en la lista y sin embargo se está reconociendo que hay mucha dependencia en la producción, y por ejemplo hay muchas autopartes que producen en China y que no se ensamblan en este territorio, y para reforzar el poder de negociación, buscan que ellas empresas se muevan de Asia hasta esta zona del continente americano.

Consideró que las negociaciones irían en el sentido de que estas empresas se vayan a países con los que Estados Unidos tiene relación comercial, y México es uno de estos países.

Explicó que en los casos como la apertura del ensamble de la NP-300 y la Frontier de Nissan en Aguascalientes por el cierre de la planta de Argentina, abrirá nuevos retos logísticos y llevará a trabajar estrechamente con el Gobierno del Estado para dar fuerza a la proveeduría local.

Explicó que la idea de vincular a más empresas de la región, va encaminada a crear la sinergia y buscar que estas empresas aumenten sus conocimientos y se especialicen para reforzar la proveeduría local. Recordó que las cadenas locales de suministro tienen impacto positivo para la región y para el estado, pero también para el medio ambiente porque se ahorrarán muchos trayectos de transporte largo.