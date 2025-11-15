Queman dos vehículos en inmueble de Celaya

Celaya, Gto.- Dos máquinas retroexcavadoras fueron incendiadas este viernes en un inmueble de la colonia Jardines de Celaya, por un presunto hecho de extorsión.

Durante la madrugada, hombres se acercaron al predio, en la calle Azalea, arrojaron botellas con gasolina y prendieron fuego.

El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez señaló que el “Escuadrón Anti-Extorsión” del estado y la Fiscalía General del Estado realizan las investigaciones del ataque.

La afectada es una constructora que presta servicios al Gobierno Municipal, empero Ramírez Sánchez dijo que fue a una empresa privada.

Al acumularse la quema intencional de vehículos en fechas recientes, en las colonias Álamos, Valle del Real y Jardines de Celaya, agregó que se está avanzando mucho en ver quién está haciendo esas cosas.

“Parece que son los mismos, yo a veces digo cosas, hasta parezco fiscalía, estamos adelantando mucho, se está avanzando mucho en ver qué gentes están haciendo estas cosas y va muy adelantado y lo estamos relacionando”, aseveró.