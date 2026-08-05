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No hay cifra final de inversión en el nuevo desnivel: Seduvop

La obra vial de 1.2 kilómetros busca descongestionar el tráfico a la altura de la Fenapo

Por Rubén Pacheco

Agosto 05, 2026 11:40 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      A pesar que este día se inauguró el paso a desnivel del Anillo Periférico Sur o Circuito Potosí e intersección con la avenida de las Torres, Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), reconoció que todavía no está definida la inversión aplicada en la infraestructura vial.

      Sin embargo, la funcionaria estatal matizó que se ejercieron alrededor de 250 millones de pesos para el desarrollo de la obra, donde participó solo una empresa constructora.

      Justificó que la Seduvop tiene un plazo de 60 días para llegar a definir el finiquito de la inversión, una vez concluida la intervención vial.

      Consideró que la vialidad deprimida con una extensión de 1.2 kilómetros, cuyo acceso permitirá mejorar la movilidad de la zona sur de la capital potosina y desfogar el tráfico vehicular.

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