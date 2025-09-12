Torres Sánchez pide “menos protagonismo”

Mientras José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno del Estado, dijo que no se debe generar “tanto protagonismo”, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), precisó que hasta el momento, desde el Poder Legislativo, no existen acercamientos para crear la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares.

Con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, Voz y Dignidad por los Nuestros y otros colectivos de la entidad, presentaron este miércoles, un amparo indirecto en contra del Congreso del Estado, a fin de aprobar la creación de dicha área especializada.

Torres Sánchez asumió que la entidad potosina está “completa” en la materia, pues cuenta con herramientas para la búsqueda de personas, plantilla de más de 70 trabajadores y la operación del Centro de Identificación Forense.

Reconoció que, si bien lo deseable es la existencia de la Fiscalía Especializada, no por ello dejan de atenderse los asuntos a través de la Unidad de Personas Desaparecidas de la FGE. “Sí vamos a darle seguimiento, vamos a ayudar, pero con más trabajo y menos protagonismo”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Siempre ha habido acompañamiento a los colectivos de búsqueda en sus necesidades, pero te voy a decir algo. Si en algún estado se le ha puesto atención al asunto relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, es San Luis Potosí”, sostuvo.

Por separado, García Cázares estimó que, en algún momento las comisiones dictaminadoras buscarán un acercamiento con la FGE, en aras de colaborar en los trabajos de elaboración.

de dicha fiscalía.