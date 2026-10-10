Arrastra Hospital Central un déficit de 400 plazas

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Integrantes del Sindicato del Hospital Central "Ignacio Morones Preto" iniciaron su trabajo bajo protesta y con pancartas en la vía pública, para demandar la contratación de personal y la proveeduría de insumos.

Según sus cuentas, hay más de cuatrocientas plazas vacantes que no están cubiertas. Además, denuncian violaciones a los contratos colectivos y sobrecarga de trabajo... cuando hay insumos, medicamentos y equipo suficiente.

Los empleados del Hospital Central Ignacio Morones Prieto iniciaron este viernes una faena de labores bajo protesta, por falta de insumos, medicamentos y centenares de trabajadores.

Evelia Hernández Cano, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados, informó que hay un grave desabasto de medicamentos, material de curación o en su caso para el desarrollo de procesos, tales como cirugías, intervenciones diversas para personas con lesiones o inflamaciones o todo lo que se requiere de material antiséptico.

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Precisaron que la falta de camas para el área de urgencias es difícil de contabilizar, porque a diario atienden cientos de personas que acuden por padecimientos crónicos complicados, enfermedades repentinas o condiciones accidentales, lo que obliga a variar el uso de insumos y de camas.

Sin embargo, cuentan con 250 camas censables para atender a los pacientes que se encuentran en proceso de atención y que no pertenecen al área de urgencias.

Dijo que el personal les hace falta porque los pacientes necesitan cuidados, de manera independiente que el sistema de salud debería tener puntual el abasto de medicamentos y los insumos y equipamiento para restaurar las condiciones de salud de los usuarios