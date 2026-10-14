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Marchan empleados del IMSS

Demandan salarios dignos, mejores condiciones y medicamentos

Por Samuel Moreno

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Marchan empleados del IMSS
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      Más de mil trabajadores del IMSS marcharon para exigir mejores condiciones laborales, salarios dignos, jubilaciones adecuadas y abasto de medicamentos e insumos.

      La movilización se sumó a las inconformidades a nivel nacional y reflejó que el personal mantiene necesidades de las unidades médicas.

      El contingente se concentró frente a Plaza Sendero y comenzó su recorrido alrededor de las 15:15 horas por la carretera 57, con dirección al Distribuidor Juárez.

      Contingentes de otras clínicas esperaron el paso de la marcha a la altura de la TTP y posteriormente en el Distribuidor Juárez, desde donde se sumaron.

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      La inconformidad no se limita a un centro de trabajo local, sino que involucra a diferentes instituciones.

      La marcha continuó por avenida Universidad hasta la Alameda, avanzó por Manuel José Othón, Álvaro Obregón y Reforma. Tomaron Venustiano Carranza y Tomasa Estévez, para seguir por Cuauhtémoc y llegar al sindicato del IMSS.

      Respuesta estatal

      Anoche, la Secretaría General de Gobierno informó que dialogó con representantes sindicales del Hospital Central y autoridades de salud, para encontrar soluciones a sus demandas laborales.

      El IMSS-Bienestar entregó medicamentos y material de curación, además de insumos para un mes de operación del laboratorio clínico.

      Se mejoró el salario de ocho trabajadores, con una percepción de 25 mil 500 pesos mensuales libres, ajuste que iniciará el 16 de octubre.

      El IMSS-Bienestar asumió el compromiso de gestionar 395 plazas, con un primer bloque de 50 de enfermería previsto para noviembre de 2026. Gobierno del Estado contratará hasta 50% de las plazas, conforme a la petición sindical.

      Impacto y seguimiento

      La marcha y las acciones oficiales reflejan la persistencia de demandas laborales y la respuesta institucional para mejorar las condiciones del personal del IMSS en San Luis Potosí.

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