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Cercan con vallas Palacio Municipal

Los voceadores y boleros perdieron el día

Por Martín Rodríguez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Cercan con vallas Palacio Municipal
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      Trabajadores de logística de Gobierno del Estado encerraron en un corral de vallas a vendedores de diarios y boleros del Palacio Municipal y de paso acorralaron todo el Palacio Municipal, al colocarle una valla que impidió la circulación de la gente por dentro de los arcos y también la entrada y salida de trabajadores del recinto gobernado por un alcalde de oposición.

      Cierre de acceso al Palacio Municipal y afectación a vendedores

      Los responsables de la instalación, en la víspera del desfile conmemorativo del 116 Aniversario del Grito de Dolores, crearon un corral con el que taparon todas las entradas y salidas hacia el Palacio Municipal y de paso dejaron sin clientela a los boleros y los vendedores de diarios y revistas.

      Los estrategas de la seguridad para la celebración del Grito de Independencia y la verbena popular colocaron barricadas, pero no las extendieron a lo largo de la calle Los Bravo, en ambos lados, como suele ocurrir normalmente, sino que todas las disponibles fueron colocadas en línea para cerrar la circulación en toda la zona de arcos de Palacio Municipal.

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      Intervención policial y reapertura del acceso principal

      El cierre de la circulación del Gobierno del Estado a la Alcaldía afectó a los boleros quienes técnicamente perdieron el día, porque aquellos que requirieron los servicios utilizaron los puestos afuera del Palacio Municipal.

      El acceso principal a Palacio Municipal capitalino fue abierto por policías municipales aunque sin roces con los trabajadores enviados por Gobierno del Estado.

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