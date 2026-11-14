Trabajarán festivo, áreas operativas del municipio soledense

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Las áreas operativas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, mantendrán actividades y atención a la población el próximo lunes 16 de noviembre, pese al día de asueto por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, mientras que el personal administrativo suspenderá labores, informó la Oficialía Mayor Bertha Alicia Garay Rodríguez.

Entre las dependencias que continuarán en funciones se encuentran Protección Civil, Seguridad Pública y el servicio médico, además de las áreas que por la naturaleza de sus actividades requieren mantener atención permanente entre éstas Aseo Público.

Explicó que los directores de cada área serán responsables de establecer las guardias y asignar al personal necesario para cubrir los servicios, principalmente en aquellas oficinas que operan los siete días de la semana.

Sostuvo que este viernes se giró una circular interna para notificar oficialmente al personal sobre la suspensión de actividades administrativas, conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

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Finalmente, la Oficialía Mayor señaló que hasta el momento no se han recibido quejas ciudadanas por falta de atención durante los días de descanso, pues se ha procurado mantener cubiertas las áreas que brindan servicios directos a la población.