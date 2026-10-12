Reunión de Gallardo en Villa Magna, sin representación integral: Galindo

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El alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que continuará con los trámites administrativos para que el Ayuntamiento capitalino construya el viaducto de Villa Magna, pese a que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que será el Gobierno estatal el encargado de ejecutar la obra.

Sobre la reunión que Gallardo Cardona sostuvo con habitantes de Villa Magna para presentar el proyecto, Galindo cuestionó que no fueran convocadas las juntas de participación ciudadana ni los comités de seguridad y representantes de los distintos fraccionamientos del sector. Consideró que el encuentro no representó a toda la comunidad, pues en esa zona viven entre siete y ocho mil familias, "yo creo que era una reunión de amigos con el Gobernador", señaló.

El alcalde también señaló a la magistrada María Olvido Rodríguez, presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) por su participación en la convocatoria y por aparecer en imágenes junto al gobernador.

Sostuvo que, si la magistrada tiene aspiraciones políticas, debería solicitar licencia para evitar sospechas sobre la imparcialidad del tribunal que interviene en asuntos jurídicos y administrativos del Ayuntamiento.

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Galindo invitó al gobernador a sostener una reunión de trabajo para acordar cómo podrían colaborar tanto en el proyecto de Villa Magna como en materia de agua. Aseguró que no se trata de competir por quién construye el viaducto, sino de concretar una solución vial, aunque reiteró que seguirá con los procedimientos municipales mientras no exista un acuerdo.

#SLP | Reunión de Gallardo en Villa Magna, sin representación vecinal integral, dice Galindo Toda la información: ?? https://t.co/Dqeo1bH2qI https://t.co/tzoNWnz8th — Pulso Online (@pulso_mx) October 12, 2026

También pidió que no se responsabilice al Ayuntamiento por los retrasos de obras cuyos trámites, afirmó, permanecen pendientes de resolución ante la Contraloría Estatal.

Entre los proyectos que señaló como afectados por estas demoras están el viaducto de Villa Magna, el paso inferior de El Saucito, la construcción del segundo cuerpo del Eje 140 y pavimentaciones en la Zona Industrial, con una inversión de 16 millones de pesos, así como el camino hacia Bocas, que contempla 10 millones.

Galindo rechazó que la obra del Eje 140 se empalme con el proyecto estatal, pues aseguró que el Ayuntamiento pretende construir una segunda vialidad que actualmente no existe, distinta de la avenida que ya fue pavimentada por el municipio.

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El edil afirmó que algunos trámites llevan más de 90 días sin resolverse y que las fechas de licitación han tenido que reprogramarse hasta tres veces. Acusó que existe un manejo político que afecta el programa municipal de obras y advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar el Ayuntamiento para ejercer el presupuesto si los procedimientos continúan detenidos.