Trámites y fallas paralizan dos blindados estatales
Las unidades están sin uso por procedimiento administrativo
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que al menos dos vehículos blindados tipo "Black Mamba", pertenecientes a la Guardia Civil Estatal (GCE), se encuentran actualmente fuera de servicio debido a fallas que requieren mantenimiento especializado, además de estar sujetos a un procedimiento administrativo que impide su utilización.
Acciones de la autoridad
El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, explicó que dichas unidades permanecen resguardadas en instalaciones de la corporación, en tanto el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública concluye el trámite correspondiente que permita su liberación operativa.
"Se encuentran bajo un procedimiento del Secretariado; son ellos quienes deben precisar en qué etapa está el proceso. Mientras no se concluya, no podemos utilizarlos, no tenemos autorización para moverlos", señaló el funcionario.
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Detalles confirmados
Detalló que se trata únicamente de dos unidades en esta condición, mientras que el resto del parque vehicular de este tipo continúa en funcionamiento dentro de las labores de seguridad en el estado.
Cabe recordar que los vehículos "Black Mamba" forman parte del equipamiento de alto costo de la GCE, con un valor estimado entre 7 y 9 millones de pesos por unidad. De acuerdo con información oficial, en 2022 se adquirieron cinco de estos vehículos, de los cuales dos permanecen actualmente inactivos.
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