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Trampa mortal en el Periférico Oriente

Es otro riesgo para conductores y motociclistas, cerca de en Fracción Rivera

Por Flor Martínez

Septiembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Trampa mortal en el Periférico Oriente
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      Un peligroso bache localizado sobre el Anillo Periférico Oriente, en el acceso a la prolongación Melchor Ocampo, en Fracción Rivera, representa un riesgo para automovilistas y unidades de carga pesada que circulan por la lateral de esta vialidad.

      Usuarios denunciaron que el hoyanco ya ha provocado incidentes con vehículos cuyos conductores no lograron percatarse de su presencia, ocasionando daños en neumáticos y suspensión, principalmente en automóviles compactos. Advirtieron que el riesgo es aún mayor para motociclistas debido a la profundidad del bache.

      Señalaron que este tramo presenta deterioro desde hace varios años, sin embargo únicamente se han realizado reparaciones superficiales con asfalto, las cuales, aseguraron, vuelven a deteriorarse pocas semanas después. Por ello, consideraron que la vialidad requiere un reencarpetamiento integral.

      El deterioro no se limita al punto donde se encuentra el bache, ya que metros adelante también se observan agrietamientos y desniveles en el arroyo vehicular, principalmente cerca de la banqueta. De acuerdo con los usuarios, estas afectaciones podrían estar relacionadas con la falta de mantenimiento y el paso constante de unidades de carga pesada.

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      Aunado a ello, señalaron que el acceso a Fracción Rivera desde el Periférico es una zona que durante la temporada de lluvias suele presentar anegaciones, situación que incrementa el desgaste de la superficie debido a la acumulación de humedad.

      Habitantes también relacionaron algunos de los hundimientos que se presentan en este sector con problemas en la red sanitaria y colapsos del drenaje, afectaciones que, afirmaron, también se han registrado en otros puntos.

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