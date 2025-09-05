Transporte de personal utilizaría la Vía Alterna

Lo que decidan las autoridades para evitar la Carretera 57 se tendrá que hacer y si es necesario circular los vehículos de transporte de personal por la Vía Alterna, porque así lo determinan las necesidades, así se hará. Para ello se tendrá que dialogar con los industriales de San Luis Potosí, informó el director de la empresa Metro Tango de logística, Margarito Terán López.

“La verdad es que si es una medida positiva, hay que adoptarla”. Explicó que los encargados de transporte de personal diseñan las rutas en acuerdo con quienes les contratan, pero al mismo tiempo, no han recibido indicaciones formales para modificar el trazo de sus recorridos de manera que tengan que circular por la Vía Alterna”.

Añadió que se tiene que buscar un entendimiento para que las cosas salgan mejor y, en principio, evitar los conflictos viales. Dijo que los recorridos son dados a conocer a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, pero debido al conflicto vial de la carretera 57, no cabe duda que se tienen que buscar alternativas.

Añadió que el transporte de personal es completamente importante para no afectar la productividad de las empresas y los recorridos se realizan con base en los requerimientos de los industriales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el transporte concesionado.

La rutas suelen estar diseñadas para que los trabajadores lleguen a tiempo a sus empresas y de manera que se eviten accidentes.