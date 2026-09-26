Triplicarán la seguridad durante informe de JMNM

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La Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, implementará un dispositivo de tres anillos de seguridad el próximo lunes 28 de septiembre derivado de la realización del Segundo Informe de Gobierno del alcalde, Juan Manuel Navarro Muñiz.

Víctor Aristarco Serna Piña titular de la corporación precisó que este dispositivo no contempla cierres de calles ni vialidades. Sin embargo, se mantendrá presencia de elementos de Seguridad Vial y Movilidad sobre la avenida San Pedro, específicamente, desde el Periférico hasta la avenida Valentín Amador, para resguardar el orden y agilizar el tráfico vehicular en la zona, evitando así afectaciones viales.

Además, detalló que dentro de la Unidad Administrativa también habrá elementos de Fuerzas Municipales que permanecerán fijos y realizarán labores pie tierra, para reforzar la seguridad de asistentes antes, durante y después de la realización del Informe del Ayuntamiento.