Especialistas ayudarían a nueva fiscalía especializada

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La nueva Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, podría contar con apoyo técnico y pericial de especialistas universitarios.

UASLP propone apoyo técnico para Fiscalía de desaparición forzada

Un grupo interdisciplinario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) propuso integrarse como personal auxiliar sin representar un costo adicional para la institución, mientras se define la estructura con la que operará el nuevo órgano.

La propuesta ya fue planteada ante la Secretaría General de Gobierno como parte de los acercamientos que un grupo interdisciplinario de la UASLP mantiene con autoridades estatales y colectivos de búsqueda, con el objetivo de aportar capacidades técnicas y científicas a las investigaciones de personas desaparecidas, informó la docente e investigadora Adriana Macías Madero.

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Coordinación entre academia, autoridades y colectivos para investigaciones

Explicó que el ofrecimiento consiste en incorporar especialistas de distintas disciplinas como peritos auxiliares y asesores técnicos, aprovechando la experiencia de la universidad en investigación, capacitación y análisis, sin que ello implique contratar nuevo personal o generar un gasto adicional para la Fiscalía.

No obstante, precisó que la colaboración aún no se concreta debido a que las autoridades continúan definiendo la organización y funcionamiento de la nueva Fiscalía Especializada.

Mientras ese proceso avanza, dijo, el proyecto permanece sobre la mesa como una alternativa para ampliar las capacidades institucionales en la atención de estos casos. "Vamos paso a paso, pero todavía no hay tanta claridad, pero esperemos que sí se nos dé la oportunidad de colaborar de cerca también para contribuir un poco", compartió.

Macías Madero señaló que la propuesta busca articular el trabajo entre academia, instituciones y colectivos de búsqueda, al considerar que la coordinación entre estos sectores puede contribuir al desarrollo de las investigaciones. Agregó que modelos similares implementados en Jalisco, con participación de especialistas universitarios, han mostrado resultados favorables, por lo que confió en que San Luis Potosí pueda avanzar hacia un esquema de colaboración similar.