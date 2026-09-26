UBR de Soledad festeja 26 años de servicio

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Con 290 pacientes activos que reciben terapia física y de lenguaje, atención psicológica, consulta médica y servicios dentales, la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 1 de Soledad de Graciano Sánchez festejó 26 años de brindar atención a personas con discapacidad y distintos padecimientos.

Como parte del aniversario, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) organizó una semana de actividades para los pacientes, que incluyó visitas a museos y balnearios, así como un festejo con comida, música en vivo, cabina fotográfica y entrega de regalos.

La encargada de la UBR 1, Nohemí Colunga Hernández, señaló que entre los pacientes atendidos se encuentran casos de personas que han recuperado parte de su independencia mediante los procesos de

rehabilitación.

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Mencionó el caso de Virginia, quien recibió una prótesis de miembro inferior y actualmente presenta mayor seguridad para realizar sus actividades. También habló de Eleuterio, quien sufrió una lesión medular y posteriormente logró retomar sus actividades de manera independiente; actualmente conduce su vehículo con apoyo de un bastón.

"Es importante seguir haciendo conciencia y seguir apoyando a las personas con alguna discapacidad; tenemos pacientes con amputación de miembro inferior que están echándole ganas para recibir su prótesis", señaló.

Agregó que la UBR 1 maneja cuotas de recuperación y actualmente registra una lista de espera de entre dos y tres semanas para recibir atención. Los casos considerados de emergencia son atendidos de manera prioritaria.