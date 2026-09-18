logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Un éxito, el concurso los "gallitos" en Pozos

Por Leonel Mora

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Uno de los eventos característicos de Villa de Pozos, la fiesta y concurso de los "gallitos", se realizó con éxito el pasado martes 15 de septiembre y ahora el gobierno municipal reconocerá a los mejores lugares de cada categoría, con premios en efectivo, el próximo lunes 21 de este mes.

      La directora de Cultura Municipal, Cecilia Gabriela Uribe Rodríguez, informó que este año participaron 18 gallitos en las categorías infantil, femenil y varonil, elaborados con materiales tradicionales y artesanales para representar a los barrios de la localidad: Aguilares, Casanova, Las Cruces y Olivos.

      Explicó que el jurado calificó la estructura, diseño, balance, acabados y colorido de cada gallito; además de la danza, destreza, ritmo y energía de quienes los portaron. También se evaluó la representación del barrio, la porra y el arraigo a la tradición.

      La premiación contempla estímulos económicos y reconocimientos para los tres primeros lugares de cada categoría. En la categoría varonil, los premios serán de 5 mil pesos, 3 mil pesos y mil 500 pesos para primero, segundo y tercer lugar, respectivamente. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso
        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        Natalia Castillo responderá con acciones legales a Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Rechaza vínculos con Sánchez Zumaya y anunció demandas contra diputados que la acusan de agresiones

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)
        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        Van por dueños de inmuebles por tala de árboles (video)

        SLP

        Samuel Moreno

        Son dos casos recientes en Privada del Parque y en la calle Perla de Valle Dorado

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro
        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        Reparan daño en acueducto El Realito; hoy iniciaría suministro

        SLP

        Rubén Pacheco

        La avería en el equipo de bombeo fue causado por una tormenta eléctrica

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital
        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        Denuncian tala de árboles en distintas zonas de la capital

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        Aparentemente, fueron cortados sin sin permiso en Privada del Parque y en la colonia Valle Dorado