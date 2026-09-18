Un éxito, el concurso los "gallitos" en Pozos

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Uno de los eventos característicos de Villa de Pozos, la fiesta y concurso de los "gallitos", se realizó con éxito el pasado martes 15 de septiembre y ahora el gobierno municipal reconocerá a los mejores lugares de cada categoría, con premios en efectivo, el próximo lunes 21 de este mes.

La directora de Cultura Municipal, Cecilia Gabriela Uribe Rodríguez, informó que este año participaron 18 gallitos en las categorías infantil, femenil y varonil, elaborados con materiales tradicionales y artesanales para representar a los barrios de la localidad: Aguilares, Casanova, Las Cruces y Olivos.

Explicó que el jurado calificó la estructura, diseño, balance, acabados y colorido de cada gallito; además de la danza, destreza, ritmo y energía de quienes los portaron. También se evaluó la representación del barrio, la porra y el arraigo a la tradición.

La premiación contempla estímulos económicos y reconocimientos para los tres primeros lugares de cada categoría. En la categoría varonil, los premios serán de 5 mil pesos, 3 mil pesos y mil 500 pesos para primero, segundo y tercer lugar, respectivamente.

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