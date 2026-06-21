Un fracaso: a una década del Sistema Penal Acusatorio

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En el décimo aniversario de la fecha de vencimiento de implementación del sistema penal acusatorio, oral y adversarial, el incumplimiento de la promesa de resolver la mayor parte de los conflictos en instancias de mediación, la insuficiencia de tiempo para procesar los asuntos y hasta los problemas con los primeros respondientes (la policía), mantienen al sistema penal acusatorio, oral y adversarial, al borde de un colapso que podría manifestarse de la peor forma a más tardar en tres años, advierten operadores del sistema inicial y abogados de litigación diaria.

Si a ello se le agrega que en los juzgados de La Pila, el propio personal operativo refiere que hay todavía 500 casos con o sin detenido que se mantienen pendientes de resolución o en vías de prescripción del sistema penal tradicional, entonces está más complicado el desahogo.

El sistema agrega una condición donde ni siquiera se dio la filtración para la mediación y conciliación de conflictos con el grupo de 12 agentes de Ministerio Público asignados y tampoco un número menor de ellos para el caso específico de la investigación del delito. Fernando Lemoine Loredo, Oscar Kemp Zamudio y Francisco Javier Salazar Soni, ponderan un sistema penal que se encuentra en vías de colapso, por insuficiencia de tiempo para procesar asuntos que debieron resolverse en la mediación de conflictos, en un escenario donde tampoco se cumplió aquello de que los agentes de Ministerio Público litigadores, serían el último eslabón para evitar el colapso de los juzgados.

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Para Francisco Xavier Salazar Soni, a una década del sistema penal acusatorio éste sigue gateando, puesto que es muy corto tiempo para evaluarlo, no se ha asentado y no se ha entendido el espíritu básico, por ejemplo en el principio de presunción de inocencia.

Dijo que el que quien ha hecho andar el sistema penal acusatorio tiene que ser la policía, porque son precisamente ellos los que tienen el papel fundamental de la materia penal, a la que le siguen las fiscalías generales de los estados, pero cuyos fiscales ni siquiera han logrado consolidar algo mucho muy básico que se refiere a la autonomía de los órganos de procuración de justicia.

"Los fiscales no son autónomos, tienen muchos vicios, están sobrecargados".

Precisó que el sistema penal acusatorio precisamente basa su trabajo en la investigación, pero también en su carácter adversarial, en el sentido de que el que acusa tiene que probar y para ello echar mano de los policías de investigación, a los que más que capacitar, se les ha cambiado el nombre, cambiar membretes, pintarlos cambiar los eslogan y llamarles Policía Científica, Policía de Métodos de Investigación, Policías Profesionales, Policías de Investigación del Sistema Penal o lo que se les ocurra, pero con ello no se ha logrado un proceso de investigación claro y contundente, que permita integrar carpetas de investigación sólidas.

LAS CONDUCTAS PUNITIVAS

Advierte que el sistema penal acusatorio está cometiendo los mismos errores del pasado, que incluyen el acto de detener para investigar y no investigar para detener.

Otro aspecto que Salazar Soni ubica es la reforma constitucional al artículo 19, que agrega delitos que el legislador considera graves, "y yo quisiera saber cuáles son los delitos graves y los no graves". Ese catálogo de delitos agrega la prisión preventiva oficiosa, condición que les quita peso y efectividad a los agentes de MP y a los jueces de control para dejar a alguien en prisión, porque si se comete uno de esos delitos catalogados en el artículo 19, la persona queda en prisión preventiva y el proceso se lleva privado de la libertad.

A su juicio, van a pasar otros diez o veinte años más para saber qué sucede con el sistema penal acusatorio, sobre todo también para ver que hay muchos grados de impunidad, no se llevan a cabo las investigaciones, aún hay tortura, la confesión como parte fundamental de la investigación del delito, el uso ilegal de la fuerza y detenciones arbitrarias y otras situaciones que parecía que el sistema penal acusatorio iba a desaparecer en automático pero no es así mientras los operadores del sistema sigan funcionando con la mística de servicio del pasado.

Por ahora, percibe muy difícil implementar un sistema de justicia penal que dé certeza a los ciudadanos de que que una vez que alguien se ve inmiscuido en un delito doloso o culposo, lo que es muy circunstancial en algunas situaciones.

Precisa que Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León están invirtiendo en sus instituciones de seguridad, y en todo el proceso de implementación y ajustes donde los tres poderes juegan un papel importante.

INSTANCIAS DE JUSTICIA, TRAMPOLINES POLÍTICOS

Para Salazar Soni, algunas áreas de seguridad pública, procuración y administración de justicia se han convertido en trampolines políticos de algunos, lo que ha repercutido en que no exista un servicio civil de carrera.

Dijo que lo peor y lo más triste que sucede en México, es que cada administración de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, cambian al personal porque rellenan los cargos con gente que ganó en su partido político, cuando con frecuencia se deshacen de gente muy valiosa, que ya estaba capacitada y que es profesional y, sobre todo, a la cual ya se le ha invertido una cantidad impresionante de dinero para capacitarse y para implementar los programas, y de repente se le despide para colocar a alguien que no sabe, pero es del partido.

LOS RELEVANTES Y LOS IRRELEVANTES,

A JUICIO ORAL

Fernando Lemoine Loredo, uno de los iniciadores del sistema de justicia penal como parte del Ministerio Público y otros abogados que aportaron su experiencia inicial como Marco Polo Méndez Alonso, pero desde la perspectiva de la iniciativa privada también el maestro Héctor Vega Robles y otros actores desde el punto de vista jurídico, se convirtieron en los pioneros de la aplicación de la reforma penal.

Fernando Lemoine ahora se dedica al campo de la litigación para asuntos de diferentes materias, pero en particular, tiene experiencia en la oralidad penal.

Para él, uno de los grandes vicios que han llevado a las causales de colapso el sistema penal acusatorio, se refiere a que técnicamente la mayor parte de los asuntos se van a juicio oral porque todo mundo quiere pelear.

Recordó que el proyecto original debía desembocar en el privilegio de los métodos alternos de solución de conflictos, la culminación anticipada de los procesos penales a través de los procedimientos abreviados, pero sobre todo a la audiencia de debate o de juicio oral.

Sobre éste se recargó todo el nivel probatorio y en el rompimiento con el viejo esquema de que todo se hacía por escrito y en la comodidad del despacho, lo que provocaba que todas las conductas fueran criminalizadas y las cárceles estuvieran llenas, lo que sembraba la promesa de que el sistema de justicia penal acusatorio mandaría menos casos a las audiencias de juicio oral.

En su evaluación advierte que jamás existió el sistema de filtración de los delitos que debía mandar la mayoría de las acusaciones a la mediación, lo que implicaba que 10 o 12 agentes de ministerio público que iban a estar en el primer frente de batalla y que todos ellos serían mediadores y conciliadores. El siguiente eslabón eran los agentes investigadores y el último eslabón era el de los agentes litigadores, los que se supone serían muy pocos.

LA MEDIACIÓN PERDIDA

Para Lemoine Loredo, el gran perdedor del sistema penal es la mediación, porque de ella se hablaba como una innovación desde 1999, pero aunque en la palabra existe, ese acto se quedó en el tintero, sobre todo si se considera que todo mundo quiere pelearse hasta las últimas consecuencias, lo que provoca tal nivel de perjuicio, que hay audiencias que se difieren hasta tres meses o más. "No hay cultura de la mediación bajo ninguna circunstancia".

Recordó que a él le tocó participar desde que nació el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde toda la energía social se enfocaba en la mediación y la conciliación, pero hasta ahora y en vista de que no hay cultura de la mediación, se está batallando de manera tremenda.

Explica que también hay un atoradero en materia del pago de reparación del daño integral, precisamente porque al perseguir ese objetivo en un conflicto, hay una afectación directa al sistema de mediación, porque alguien tal vez manifiesta su disposición a pagar pero hasta que un juez lo determine.

NI LOS PRIMEROS

RESPONDIENTES INVESTIGAN: KEMP

Con 35 años de experiencia, quince de ellos en el sistema de procuración de justicia también como exdirector del área de delitos de alto impacto y veinte años como defensor y asesor jurídico particular, Óscar Kemp Zamudio, advierte que hasta los operadores del sistema han perdido el interés por desahogar las investigaciones penales.

Atribuyó ese atraso al hecho de que hay capacitación insuficiente hacia los policías, con independencia de que hay nuevos ingresos sin reunir el perfil de investigadores, a pesar de que así lo obliga el sistema penal a los primeros respondientes.

El también responsable de elaboración de teorías del caso para el despacho jurídico donde se desempeña, advierte que había investigadores que se metían de lleno al descubrimiento de los hechos, fortalecían su teoría del caso con evidencias y llegaban con un caso sólido.

Ahora, advierte que los tiempos han cambiado, hay pocos policías y ya no hay interés en la investigación, por el exceso de hechos delictivos y hay decadencia del sistema de impartición de justicia, por causas imputables a los casos que van a dar al MP o juicio oral.

Por ahora, dice, el exceso de carpetas de investigación provoca que los policías se dediquen a los casos relevantes, lo que provoca que mucho trabajo se vaya quedando rezagado.