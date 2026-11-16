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Universidades ofrecen tratamientos dentales

Por Samuel Moreno

Noviembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Universidades ofrecen tratamientos dentales
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       Acudir al dentista puede representar un gasto de hasta 750 pesos por consulta para las familias potosinas, mientras que una limpieza dental puede alcanzar los 800 pesos. Ante estos costos, las clínicas universitarias de San Luis Potosí representan una alternativa para quienes buscan atención odontológica a precios más accesibles.

      De acuerdo con referencias de precios de consultorios particulares, una valoración dental cuesta en promedio 500 pesos, mientras que tratamientos como extracciones, resinas y endodoncias pueden elevar considerablemente el desembolso. Por ello, algunas personas optan por posponer sus revisiones hasta presentar molestias o complicaciones.

      Una opción es la Clínica de Estomatología Lic. Mario García Valdez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde se ofrecen servicios de limpieza, atención de caries, endodoncia, periodoncia y cirugía, entre otros. La atención está a cargo de estudiantes bajo supervisión docente y sus tratamientos pueden costar hasta 70 por ciento menos que en clínicas privadas. El establecimiento reporta alrededor de 400 consultas mensuales.

      Otra alternativa es la Universidad Cuauhtémoc, que cuenta con clínicas de Odontología General, Especializada y Radiología Maxilofacial, donde se realizan procedimientos preventivos y tratamientos como limpiezas, extracciones, endodoncias y ortodoncia, mediante cuotas de recuperación y bajo supervisión de especialistas.

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