Urge CEP rescatar la Zona Industrial

Por Martín Rodríguez

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Todo lo que produce la industria se mueve por carretera o los ejes industriales, y ha pegado mucho la incidencia de accidentes, como ocurre con los camiones de gran tonelaje que sufren ponchaduras de llantas y percances, y por ello sí es muy urgente el mantenimiento y generación de infraestructura de fondo a la Zona Industrial, advirtió el presidente del Consejo Empresarial Potosino CEP Héctor D’Argence Villegas.

Dijo que también a nivel municipal se tiene que pensar en intervenir más en la Zona Industrial; recordó que hay camiones y tractocamiones que sufren la pérdida de llantas o incluso hay unidades que han sufrido alguna volcadura, como ya ocurrió con el camión que cargaba los automóviles nuevos.

Añadió que este año ha sido muy difícil por la acumulación de lluvias y con el agua se tapan los baches, llegan los camiones y se caen y cuando van cargados el peso los vence y sufren las volcaduras.

Añadió que hace unas semanas, una nodriza sufrió una volcadura en el Eje 140, y eso es consecuencia del deterioro grave de los pavimentos y todo lo que implica la falta de mantenimiento.

Dijo que solo escuchan buenas intenciones cuando las autoridades dicen que habrá inversión para el bacheo y reparación de ejes, como ocurrió hace tres o cuatro semanas, cuando fueron citados algunos organismos empresariales. Añadió que el Consejo Empresarial Potosino es incómodo y no se le invita a las reuniones.

Comentó que finalmente, los propios gobiernos utilizan los organismos empresariales para tratar de conseguir el aval de lo que no van a hacer.Aseguró que los industriales son los más afectados, e incluso dentro del Parque Industrial de Fundidores hay 4 mil empleos en 60 empresas, y jamás se ha tenido una gota de emulsión de carpetas asfáltica que hubiera dado el municipio y ni un solo foco se prende ahí.

