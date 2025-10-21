Xantolo en el Museo del Virreinato

El Museo del Virreinato de San Luis Potosí conmemorará las festividades de Xantolo 2025 con un programa que combina arte, historia y tradición.

El recinto ofrecerá una serie de actividades culturales en El Atrio, su centro cultural, donde el público podrá disfrutar de talleres, recorridos, espectáculos y charlas que celebran la vida y la muerte desde la memoria novohispana y las costumbres potosinas.

Las actividades de este 23 de octubre inician con el recorrido nocturno “Relatos de vida y muerte”, a cargo del Colectivo Caeteris Paribus, que recreará historias y leyendas del siglo XVIII inspiradas en la época colonial. El trayecto comenzará a las 20:00 horas con un costo de $100, partiendo de la entrada principal del museo. El mismo, se repetirá el 24 y 25, permitiendo al público adentrarse nuevamente en este recorrido dramatizado entre las sombras y los ecos del antiguo virreinato.

El viernes 24 de octubre, la jornada continuará con “Historias para no dormir”, una sesión de leyendas y relatos a cargo del grupo Toastmasters International Laudes, en la Sala Profundis a las 19:00 horas, con entrada libre. Más tarde, en El Atrio, se presentará el concierto “México canta a sus muertos”, del compositor Homar Sánchez Díaz, director del Coro Vuela Alto y ganador del Premio Julián Carrillo.

La velada iniciará a las 20:00 horas, con repertorio coral dedicado a las tradiciones del Día de Muertos.

Durante el fin de semana, el museo presentará “La muerte tiene palabra”, un espectáculo que combina poesía, música y teatro bajo la dirección de Pily Vélez, los días 25 y 26 de octubre en la Sala Profundis, con un costo de $150. Además, el sábado se ofrecerá el proyecto “Ecos olvidados del Virreinato”, un ejercicio de narración oral que recupera mitos y leyendas de la época virreinal, con cooperación voluntaria.

El programa incluye también talleres y cursos que se han desarrollado durante octubre. Entre ellos destacan “Maquillaje para catrinas”, impartido por Hortencia Govea Prado, y “La muerte en el México prehispánico y en el virreinato”, a cargo de César Iracheta, del 21 al 24 de octubre. El sábado 25 se realizará además el taller “Modelado utilitario de vasijas con calaveras en arcilla”, coordinado por ARQUEO, Divulgación Cultural A.C.