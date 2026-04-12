Usan vehículo oficial para una mudanza

Una unidad del gobierno del estado, presuntamente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) fue captada saliendo de un fraccionamiento residencial de Villa de Pozos, cargada de muebles, por lo que se presume la utilización de un vehículo oficial para fines particulares.

Unidad oficial captada en Villa de Pozos

Cámaras de vigilancia del fraccionamiento Deván Residencial, ubicado en la avenida Gran Peñasco del municipio de Villa de Pozos, detectaron una camioneta tipo pick up, color blanco y de doble cabina, cuando salía cargada con muebles aparentemente siendo utilizada para mudanza de particulares.

La cámara, ubicada en la caseta de vigilancia, grabó cuando la unidad, con logotipo de Gobierno del Estado y leyenda de la CEBP, abandonaba la privada transportando muebles en la caja.

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Ley de Responsabilidades y posibles sanciones

De acuerdo a la grabación, el hecho ocurrió el pasado jueves dos de abril, es decir, en un día hábil.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en San Luis Potosí, establece sanciones para los funcionarios que utilicen vehículos oficiales para fines personales y las sanciones pueden incluir desde suspensiones hasta la destitución del cargo.