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Uso de plaza de Fundadores no causó conflicto con la UASLP

Por Rolando Morales

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Uso de plaza de Fundadores no causó conflicto con la UASLP
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, rechazó que exista un conflicto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) por la 

      instalación de infraestructura para su segundo informe de gobierno en Plaza de Los Fundadores, espacio que originalmente estaba contemplado dentro de la logística del XLIII Medio Maratón Universitario.

      Luego de que el rector Alejandro Zermeño Guerra, atribuyera a un posible "error administrativo" la colocación de un escenario metálico en la plaza, lo que obligó a la UASLP, a reubicar parte de las actividades del evento deportivo hacia Plaza de Armas, Galindo aseguró que ambas instituciones han mantenido comunicación permanente y coordinación para evitar afectaciones.

      "El municipio y la universidad estamos perfectamente coordinados, hablados", afirmó el edil, quien descartó que las fechas coincidentes entre el informe municipal y el medio maratón generen problemas operativos. Añadió que incluso el Ayuntamiento facilitará parte de su infraestructura para el desarrollo de la competencia.

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      El presidente municipal también rechazó las versiones que señalan un desencuentro entre ambas partes. Consideró que la polémica surgió por información incorrecta difundida en algunos espacios informativos y sostuvo que no existe ningún diferendo con la máxima casa de estudios potosina.

      El alcalde Galindo destacó que la colaboración es mutua, al señalar que la UASLP también aportará espacios para la realización de actividades relacionadas con su informe. "No hay absolutamente ningún conflicto con la universidad, todo lo contrario", expresó, al insistir en que la coordinación entre ambas instituciones permitirá que tanto el informe municipal como el medio maratón se desarrollen sin contratiempos.

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