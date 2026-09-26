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V. de Pozos enfrenta déficit de policías

Por Samuel Moreno

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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V. de Pozos enfrenta déficit de policías
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      Desde su nacimiento en 2024 como nuevo municipio a la fecha, Villa de Pozos enfrenta un déficit de 40 elementos para alcanzar el estado de fuerza considerado necesario para su operación municipal, pues actualmente la Guardia Civil Municipal (GCM) cuenta con alrededor de 80 policías, frente a una plantilla ideal de 120 agentes para atender a la población y territorio de la demarcación.

           De acuerdo con información de la GCM, el actual estado de fuerza representa una capacidad limitada para atender un municipio que, según los datos más recientes de la Encuesta Intercensal del INEGI, registra 170 mil 650 habitantes. Con esta población, la corporación requiere mantener una distribución de personal entre turnos, recorridos preventivos y atención de reportes.

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