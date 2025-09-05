logo pulso
Vacantes, 60 plazas de secundaria

Retrasos en contrataciones de docentes en secundaria de San Luis Potosí generan vacantes.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 05, 2025 03:00 a.m.
Al iniciar el nuevo ciclo escolar, alrededor de 60 plazas de docentes en el nivel de secundaria permanecen vacantes en San Luis Potosí, señaló el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología del Congreso del Estado.

De acuerdo con información de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la falta de maestros se debe principalmente a retrasos en los trámites administrativos necesarios para formalizar las contrataciones.El legislador explicó que esta situación afecta directamente a los estudiantes, quienes no pueden recibir la carga completa de clases desde el primer día. “No es lo mismo que un estudiante tenga 10 clases de matemáticas a que reciba solo cinco; esto demerita su aprendizaje”, afirmó.

Minimizan autoridades polución

SLP

Leonel Mora

Alerta Díaz Barriga que dependencias no monitorean contaminación industrial ni mejoran calidad del agua

Alcalde Galindo entrega reconocimientos a comités vecinales de seguridad

SLP

Redacción

Encabezó una reunión con los 698 Comités de Seguridad Ciudadana e Inteligencia Social

Defiende el alcalde petición de alza a los impuestos municipales

SLP

Samuel Moreno

Alcaldesa de Zaragoza quiere subir impuestos

SLP

Ana Paula Vázquez

Cobro por uso de suelo, entre las modificaciones más relevantes