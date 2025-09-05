Vacantes, 60 plazas de secundaria

Al iniciar el nuevo ciclo escolar, alrededor de 60 plazas de docentes en el nivel de secundaria permanecen vacantes en San Luis Potosí, señaló el diputado Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología del Congreso del Estado.

De acuerdo con información de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la falta de maestros se debe principalmente a retrasos en los trámites administrativos necesarios para formalizar las contrataciones.El legislador explicó que esta situación afecta directamente a los estudiantes, quienes no pueden recibir la carga completa de clases desde el primer día. “No es lo mismo que un estudiante tenga 10 clases de matemáticas a que reciba solo cinco; esto demerita su aprendizaje”, afirmó.