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Valladares E. lleva a comisión del T-MEC agenda productiva

Tres pilares plantea el diputado para que México sea un centro de generación de valor

Por Redacción

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Valladares E. lleva a comisión del T-MEC agenda productiva
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      En el marco de la instalación de la Comisión Especial para el Seguimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann presentó un posicionamiento enfocado en construir una estrategia de largo plazo que permita a México y a San Luis Potosí generar mayor valor agregado a partir de su capacidad exportadora e industrial.

      Durante la reunión celebrada en la Cámara de Diputados, Valladares señaló que, aunque el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó los 839 mil millones de dólares en 2024, el país aún enfrenta una debilidad estructural: únicamente el 44.2 por ciento del valor de las manufacturas exportadas corresponde a valor agregado nacional, de acuerdo con cifras del INEGI.

      "México exporta mucho, pero capta poco del valor que genera. Somos plataforma de salida, no centro de generación de valor. Eso es lo que tenemos que cambiar", afirmó.

      El legislador advirtió que el principal riesgo rumbo a la revisión formal del T-MEC, programada para iniciar el próximo 1 de julio, no son únicamente los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio, vehículos y autopartes, sino la posibilidad de que México llegue sin una estrategia unificada a la mesa de negociación.

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      Ante representantes del sector productivo y legisladores de distintas fuerzas políticas, Valladares propuso que la agenda nacional del T-MEC se construya sobre tres ejes prioritarios: infraestructura y logística moderna; integración de proveedores mexicanos a las cadenas de valor de Norteamérica y certeza jurídica con visión de largo plazo.

      Explicó que la competitividad regional depende de contar con carreteras seguras, aduanas eficientes, puertos ágiles y conectividad industrial que permitan fortalecer la capacidad exportadora del país. Asimismo, planteó impulsar mecanismos de financiamiento, capacitación y acompañamiento institucional para que pequeñas y medianas empresas, así como productores agroalimentarios, puedan incorporarse a las cadenas de suministro regionales.

      "México tiene dos caminos: ser el país que recibe la inversión que otros decidieron mover, o ser el país que define dónde, cómo y con quién produce. Esta revisión del T-MEC es la oportunidad de elegir el segundo", expresó.

      El diputado destacó que San Luis Potosí cuenta con las condiciones para convertirse en un modelo nacional de integración industrial y logística, gracias a sus clústeres automotrices y agroalimentarios, así como a su ubicación estratégica en el centro del país.

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