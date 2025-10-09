Valladares estrecha lazos de estabilidad con la SCJN

El diputado federal Juan Carlos Valladares acompaña al presidente del Consejo Coordinador Empresarial en visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El diputado federal acompañó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, y a dirigentes empresariales de organismos nacionales en una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fueron recibidos por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

Durante el encuentro, el ministro Aguilar refrendó que la Corte mantendrá su compromiso como el más grande garante de certeza jurídica en el país, destacando la importancia de la colaboración entre el sector productivo y las instituciones del estado para fortalecer la confianza y la estabilidad en México.

El diputado Valladares, quien ha impulsado desde la Cámara de Diputados iniciativas en favor de la inversión, la competitividad y la certidumbre económica, subrayó que este tipo de diálogos son esenciales para consolidar un entorno jurídico que brinde confianza a los empresarios y a los inversionistas nacionales y extranjeros.

“México necesita una base sólida de legalidad que acompañe su crecimiento económico. Reconozco la apertura de la Suprema Corte para escuchar al sector productivo, y celebro el liderazgo del presidente del CCE por construir puentes institucionales que fortalecen la certeza jurídica y la inversión en nuestro país”, expresó

Carlos Valladares.

La reunión reafirma la disposición de la SCJN de mantener una política de puertas abiertas y diálogo permanente con el empresariado, para seguir promoviendo un marco jurídico estable, justo y confiable.

El diputado federal Juan Carlos Valladares reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Poder Legislativo para fortalecer las condiciones de desarrollo económico, la competitividad y el respeto irrestricto al Estado de Derecho.