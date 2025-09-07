Van a la fosa común 49 restos sin identificar

De 78 cadáveres no identificados egresados de los Servicios Periciales o Servicio Médico Forense en el 2024 en San Luis Potosí, el 37 por ciento fueron inhumados en fosas comunes individuales de panteones.

Según los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2025, el año pasado 78 cadáveres no identificados egresaron de los Servicios PWericiales y/o servicio médico forense, así como seis segmentos de restos humanos. De estas víctimas, 29 fueron remitidas a fosas comunes individuales de cementerios, 49 de los cuerpos y los seis segmentos humanos quedaron almacenados en anfiteatros de la Fiscalía General del Estado (FGE), subraya el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),

Es decir, que el 37 por ciento de los cuerpos de las personas que no se lograron identificar ahora yacen en alguna fosa municipal de la entidad potosina.

Uno de los casos emblemáticos en San Luis Potosí que muestra la realidad de los no reconocidos, corresponde a un hombre en situación de calle sin datos de identificación fallecido en el 2020 por Covid-19, en el Hospital General de Ciudad Valles.

Luego de que por varias semanas la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en colaboración con medios de información se dieron a la tarea de buscar a sus familiares, el 28 de agosto de 2020 su cuerpo se inhumó en la fosa común del panteón “Los abuelos” en el ejido Tampaya, perteneciente al municipio de Ciudad Valles.