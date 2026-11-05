Vandalizan el alumbrado hasta 3 veces por semana

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El alumbrado público de San Luis Potosí registra entre dos y tres afectaciones por semana relacionadas con actos de vandalismo o sabotaje, principalmente mediante cortes de cableado y daños a componentes de los circuitos, reconoció Christian Azuara, titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino.

El funcionario señaló que las afectaciones varían dependiendo de la zona y la semana, aunque durante el último fin de semana no se reportaron daños en puntos donde recurrentemente se presentan estos problemas, como el Centro Histórico, avenida Carranza y el sector de Himalaya así como la avenida Tatanacho. En este último lugar, dijo, se registraron daños poco después de la inauguración de las luminarias.

Azuara explicó que no todas las afectaciones representan pérdidas económicas importantes, pues en algunos casos únicamente se requiere reconectar el cableado. Sin embargo, cuando se dañan componentes como las fotoceldas o se intervienen varios circuitos, los trabajos de reparación pueden incrementar su costo. Detalló que cada fotocelda tiene un precio de entre mil y dos mil pesos.

Sobre las consecuencias legales, informó que entre seis y siete personas han sido detenidas durante este año por daños al alumbrado público. Entre los casos recientes mencionó el de una persona adulta mayor detenida por causar afectaciones cerca de Salvador Nava, cuyo daño fue valuado en aproximadamente 35 mil pesos.

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Agregó que corresponde a la Fiscalía determinar las sanciones y exigir la reparación económica correspondiente.

Finalmente cuestionó que algunas afectaciones al alumbrado se difundan públicamente casi de manera inmediata, incluso antes de que la propia dependencia o los habitantes de la zona tengan conocimiento de ellas.