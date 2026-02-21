Vandalizan negocio en plena Av. Carranza

Este viernes, la avenida Carranza amaneció mal y de malas. Malvivientes causaron destrozos en un local comercial y comerciantes de Carranza lo atribuyen a la presencia de drogadictos.

Vandalismo en avenida Carranza: comerciantes denuncian presencia de drogadictos

Alberto Narváez Arochi, integrante del corredor cultural Carranza, informó que aunque el jardín de Tequisquiapan es un centro de reunión familiar incluso hasta altas horas de la noche, también llegan por la noche, drogadictos que no han sido retirados por la policía.

Solicitan reforzar vigilancia policial para controlar la presencia de personas con aspecto de adictos

El pronunciamiento ocurre luego de que desconocidos vandalizaron un restaurante de la Avenida Carranza. Dijo que aproximadamente desde las 7 de la noche comienza a aparecer mucha gente con aspecto de vagancia y con aspecto de adictos a alguna droga.

Consideró necesario el refuerzo de la vigilancia, acompañado de la investigación de lo que está ocurriendo ahí. Dijo que por lo general, los probables consumidores de sustancias no permitidas vienen de otras zonas de la ciudad y se juntan ahí.

Agregó que su dicho se fundamenta en que en ocasiones, ellos mismos piden apoyo para el aseo del jardín y no se ve que haya residuos muy saludables, derivados de sustancias no aptas para consumo.