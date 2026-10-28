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Vigilarán en Soledad, las festividades de San Judas

Se pretende evitar la realización de bailes masivos en la vía pública

Por Flor Martínez

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Vigilarán en Soledad, las festividades de San Judas
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      Protección Civil Municipal y la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, comenzaron con los recorridos de vigilancia a partir de las 18:00 horas del martes, para supervisar las actividades religiosas, prevenir la quema de pirotecnia y evitar la realización de bailes masivos en la vía pública, con motivo de la celebración de San Judas Tadeo.

      El director de Protección Civil municipal, Martín Bravo Galicia, informó que participará la totalidad del personal operativo de la dependencia, en coordinación con la Guardia Civil Municipal, para atender reportes en colonias y comunidades donde se prevé la concentración de personas.

      Indicó que uno de los objetivos del operativo será detectar el uso de pirotecnia, cuya quema no está autorizada por el Ayuntamiento. Aunque algunas actividades religiosas pueden contar con permisos de instancias federales, precisó que deben ajustarse a la normatividad correspondiente.

      El funcionario municipal recordó que durante las festividades del año pasado se decomisó pirotecnia, principalmente en sectores como Cactus, Rivas Guillén y La Sierra, por lo que este año se mantendrá la vigilancia para prevenir accidentes.

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      Por su parte, el director general de la Guardia Civil Municipal, Víctor Aristarco Serna Piña, señaló que también se desplegarán recorridos para impedir bailes masivos en calles y avenidas durante los festejos a San Judas Tadeo, los días 27, 28 y 29 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, fechas en las que también suelen organizarse este tipo de eventos.

      El titular de la corporación subrayó que, de enero a octubre de 2024, la GCM ha suspendido 76 bailes organizados en la vía pública. Entre los casos registrados, mencionó dos eventos con convocatoria masiva en las colonias Hogares Ferrocarrileros y 

      21 de Marzo.

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