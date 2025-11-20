Villa de Pozos deberá “sortear problemas”

Para el diputado morenista, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, dijo que la municipalización de Villa de Pozos, no es un proyecto fallido, sino un reclamo ciudadano de hace muchos años por fin pudo volverse realidad, donde por supuesto, existe una “curva de aprendizaje” que el gobierno municipal deberá superar.

Recordó que el deseo de las y los poceños de dejar de ser una delegación de la capital y convertirse en municipio libre, data de hace muchos años y consideró que el proceso, ahora es irreversible.

Mencionó que como municipio recién creado, Pozos enfrenta carencias y problemas que quizás no puedan resolverse de la noche a la mañana o ni siquiera en el término de un año de trabajo. Señaló que, incluso, municipios que tienen muchos años de serlo, aún arrastran dificultades en cuestión de servicios a su población.

Badillo Moreno insistió en que existe una “curva de aprendizaje” que, en alianza con las y los ciudadanos se podrá superar para que Villa de Pozos alcance niveles de desarrollo que quizás nunca hubiera logrado si siguiera siendo solamente una delegación de la capital.

