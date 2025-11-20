logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Villa de Pozos deberá “sortear problemas”

Por Leonel Mora

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Villa de Pozos deberá “sortear problemas”

Para el diputado morenista, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, dijo que la municipalización de Villa de Pozos, no es un proyecto fallido, sino un reclamo ciudadano de hace muchos años por fin pudo volverse realidad, donde por supuesto, existe una “curva de aprendizaje” que el gobierno municipal deberá superar.

Recordó que el deseo de las y los poceños de dejar de ser una delegación de la capital y convertirse en municipio libre, data de hace muchos años y consideró que el proceso, ahora es irreversible.

Mencionó que como municipio recién creado, Pozos enfrenta carencias y problemas que quizás no puedan resolverse de la noche a la mañana o ni siquiera en el término de un año de trabajo. Señaló que, incluso, municipios que tienen muchos años de serlo, aún arrastran dificultades en cuestión de servicios a su población.

Badillo Moreno insistió en que existe una “curva de aprendizaje” que, en alianza con las y los ciudadanos se podrá superar para que Villa de Pozos alcance niveles de desarrollo que quizás nunca hubiera logrado si siguiera siendo solamente una delegación de la capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se inconforman con la terna para Derecho
Se inconforman con la terna para Derecho

Se inconforman con la terna para Derecho

SLP

Rubén Pacheco

Exaspirantes mencionan que no fueron informadas de ciertos requisitos

Interapas atiende el desabasto en Pozos
Interapas atiende el desabasto en Pozos

Interapas atiende el desabasto en Pozos

SLP

Redacción

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett
Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

SLP

Martín Rodríguez

Promueven juicio contra P. Aradillas
Promueven juicio contra P. Aradillas

Promueven juicio contra P. Aradillas

SLP

Redacción

Indignación en Villa de Pozos por designación de diputada en Concejo Municipal: habitantes promueven juicio por derechos político-electorales.