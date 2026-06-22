Dicen que contamina viejo rastro
Vecinos solicitan una remediación integral del lugar
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Residentes y comerciantes cercanos a las instalaciones del viejo rastro de la avenida Ricardo B. Anaya se quejaron de que, de este sitio, siguen emanando olores desagradables relacionados con la matanza de animales, señal que, en su opinión, apunta a que no se ha hecho una remediación integral del lugar.
Vecinos denuncian olores persistentes en rastro de Villa de Pozos
Las observaciones vinieron de habitantes de la avenida Santa Ana y la calle Ludoteca, que son las laterales oriente y poniente del antiguo rastro, así como de vecinos de la calle Libertad, situada hacia el sur de las instalaciones.
Solicitan inspección municipal por olores en rastro
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Mencionaron que, en días con viento, se perciben olores similares a cuando el rastro estaba en plena operación, al igual que en días de lluvia, cuando los olores parecen salir de los drenajes cercanos. Suponen que, quizás, en las tuberías quedaron atorados, desde hace años, restos de materia orgánica en putrefacción.
Pidieron al nuevo gobierno municipal de Villa de Pozos que realice una inspección tanto de las instalaciones como de las tuberías circundantes.
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