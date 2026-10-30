Villa de Pozos ya cuenta con 80 policías

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A poco más de dos años de la creación del municipio, la Guardia Civil de Villa de Pozos mantiene una fuerza operativa integrada por alrededor de 80 agentes distribuidos en tres turnos para cubrir las labores de atención, prevención y combate al delito del fuero común durante las 24 horas del día, además de una treintena de vehículos en plena operación.

De acuerdo con fuentes municipales, la corporación no ha incrementado recientemente su número de elementos, pero el siguiente objetivo es alcanzar una plantilla de 100 policías municipales, meta que permanece vigente, aunque todavía no existe una fecha definida para concretarla.

De hecho, la meta de largo plazo es más ambiciosa: el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 contempla la contratación de hasta 150 elementos de nuevo ingreso que cumplan con el perfil requerido para integrarse a la Guardia Civil Municipal, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad pública en la demarcación.

La corporación ha pasado por un proceso gradual de consolidación desde 2025. En marzo de ese año recibió 25 vehículos por parte del Gobierno del Estado, entre patrullas, motocicletas y unidades de apoyo, lo que permitió a la administración municipal dejar atrás la dependencia del arrendamiento o préstamo de vehículos para realizar tareas de seguridad pública.

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Posteriormente, el parque vehicular se amplió con la incorporación de unidades financiadas mediante el Fortamun, por lo que actualmente dispone de cerca de una treintena de vehículos para patrullaje y atención de emergencias.