Necesita V. de Reyes 19 mil casas nuevas

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En el municipio de Villa de Reyes hay un rezago de 19 mil viviendas, aunque por ahora no es perceptible pero se verá la necesidad de construcción de casas en los próximos 7 años, aseguró el director de Desarrollo económico de aquella alcaldía, Alfonso Rodríguez Baldazo.

Rezago habitacional y demanda futura

Precisó que las que se encuentran autorizadas por ahora son 2 mil, pero hay una tendencia que marca que se necesitarán más casas en los próximos años.

Aseguró que están por liberar en los municipios, los programas de ordenamiento territorial, lo que liberará mucho uso de suelo para la construcción de vivienda, lo que obligará a plantear qué tipo de zona metropolitana queremos, porque se debe tomar en cuenta que en los últimos 40 años, la población ha crecido cuatro veces pero el crecimiento de la ciudad ha aumentado 12 veces.

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Crecimiento urbano y planificación territorial

Ello indica que no hay una gestión eficiente del uso de suelo de la zona metropolitana y por ello se necesita pensar en una zona metropolitana más compacta, con mayor velocidad y verticalidad, porque planear una nueva zona urbana requiere de ampliar redes de drenaje, agua e infraestructura para consumo de energía, detalló el funcionario municipal.

Dijo que si bien se ha pensado en la construcción de vivienda vertical, lo cierto es que la población de Villa de Reyes gana un sueldo mayor que le permite comprar otro tipo de casas distintas a los edificios departamentales.

Agregó finalmente que de las mil casas que se encuentran en venta en Villa de Reyes, el 70% está compuesto por vivienda de nivel medio. En Villa de Reyes no hay viviendas por debajo de los 650 mil pesos de valor, porque la población tiene ingresos mayores.