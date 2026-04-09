Viven los restaurantes repunte de hasta 50%

Subieron en más de 50% las ventas de perfil gastronómico en los restaurantes tanto del Centro Histórico como de las zonas turísticas de San Luis Potosí, incluida la Huasteca, a lo largo de la Semana Santa, informó el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Alejandro Espinosa Abaroa.

Aumento de ventas en zonas turísticas y eventos tradicionales

Explicó que hay reportes de aumento de ventas en lugares tales como Real de Catorce, los centros turísticos de la Huasteca, en algunos lugares de Rioverde, como La Media Luna, en sitios de turismo de aventura y en los lugares donde se dieron eventos típicos de la Semana Santa.

Impacto desigual en negocios gastronómicos

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"Obviamente, algunos otros como los negocios de gastronomía que dependen mucho de los locales o de las empresas, pudieran haberse mantenido en su nivel acostumbrado".