Muere motociclista; se estampó contra barda

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RIOVERDE.- Joven motociclista pierde la vida al estamparse contra una pared en la calle Porfirio Díaz, entre Matamoros y Victoria, debido al exceso de velocidad en que transitaba y que no traía casco.

Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, cuando un joven de 20 años de edad, conducía una motocicleta Italika color verde, presuntamente manejaba a exceso de velocidad, y perdió el control de la unidad terminando estampado contra la barda.

El infortunado aparentemente también manejaba en estado de ebriedad y no portaba el casco adecuado, lo que terminó por provocarle la muerte.

Personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de la Cruz Roja y la Guardia Civil Municipal, debido a las condiciones en que quedó tirado el motociclista.

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Desafortunadamente el joven tuvo una muerte instantánea.

Al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, donde se realizó la necropsia de ley.