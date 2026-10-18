logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Muere motociclista; se estampó contra barda

Por Redacción

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
A
Muere motociclista; se estampó contra barda
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Joven motociclista pierde la vida al estamparse contra una pared en la calle Porfirio Díaz, entre Matamoros y Victoria, debido al exceso de velocidad en que transitaba y que no traía casco. 

      Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer, cuando un joven de 20 años de edad, conducía una motocicleta Italika color verde, presuntamente manejaba a exceso de velocidad, y perdió el control de la unidad terminando estampado contra la barda. 

      El infortunado aparentemente también manejaba en estado de ebriedad y no portaba el casco adecuado, lo que terminó por provocarle la muerte.  

      Personas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de la Cruz Roja y la Guardia Civil Municipal, debido a las condiciones en que quedó tirado el motociclista.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Desafortunadamente el joven tuvo una muerte instantánea.  

      Al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales quienes levantaron el cuerpo del infortunado y lo trasladaron al Servicio Médico Legista, donde se realizó la necropsia de ley.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Invitan a la kermés Todos somos Catedral
      Invitan a la kermés Todos somos Catedral

      Invitan a la kermés Todos somos Catedral

      SLP

      Jesús Vázquez

      Habrá diversos eventos, además de venta de antojitos

      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187
      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187

      Dayra Camila Sánchez, reina del Cbta 187

      SLP

      Carmen Hernández

      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA
      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA

      Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA

      SLP

      Jesús Vázquez

      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore
      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore

      Turismo estatal entrega despensas de Sedesore

      SLP

      Redacción