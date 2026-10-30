Xantolo generó alza en desechos de SGS

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La celebración de Xantolo en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez generó alrededor de cuatro toneladas de basura durante el pasado fin de semana, por lo que el personal de Servicios Municipales mantuvo cuadrillas de limpieza y realizó un operativo especial durante el desfile para retirar los residuos, así como en las recientes actividades, como lo fue la marcha zombie realizada la noche del miércoles.

El titular del departamento, Antonio Zamarripa Quintero, explicó que las labores incluyeron la limpieza del primer cuadro del municipio y de las calles aledañas, además de un operativo con barredora al término del desfile.

Indicó que el personal recolectó la basura generada durante el recorrido, con el propósito de que las vialidades estuvieran limpias para el inicio

de la semana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a las actividades del 1 y 2 de noviembre, el funcionario señaló que aún no reciben indicaciones sobre posibles ajustes en la operación del personal; sin embargo, aseguró que el servicio de recolección continuará con normalidad en los dos turnos y las rutas habituales.

Agregó que durante estas fechas también suele registrarse un ligero incremento en la generación de basura en las colonias, debido a que las familias se reúnen en sus hogares para convivir.