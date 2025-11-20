logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Fotogalería

FORTALECEN LAZOS DE AFECTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ya es ilegal en SL, vender medicamentos a menores

Se sanciona con una multa de entre 2 mil 262.8 a 678 mil 840 pesos

Por Rubén Pacheco

Noviembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Ya es ilegal en SL, vender medicamentos a menores

Desde el pasado 11 de noviembre, en San Luis Potosí la comercialización o suministro de medicamentos que requieran receta médica a niñas, niños y adolescentes.

El nuevo delito, de ser detectado, se sanciona con una multa que va de 20 hasta 6 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente, equivalente a un monto de entre 2 mil 262.8 a 678 mil 840 pesos.

Así quedó establecido en el decreto 0306 referente en la reforma el artículo 383 y 27 TER de la Ley de Salud del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

La reforma legislativa precisó que el incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto por la ley en comento. Es decir, con la aplicación de la multa de hasta 678 mil 840 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estableció que la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado promoverá campañas de información sobre el uso responsable de medicamentos, dirigidas a madres, padres, tutores y adolescentes.

Aunado a ello, se especificó que se establecerá lineamientos para el cumplimiento de tal disposición sanitaria.

La nueva medida legal de la entidad busca prevenir el uso no terapéutico, la automedicación y los riesgos asociados al consumo de medicamentos sin supervisión.

También se busca que esté garantizando al mismo tiempo el derecho de acceso a la salud de las personas menores de edad en toda la entidad.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se inconforman con la terna para Derecho
Se inconforman con la terna para Derecho

Se inconforman con la terna para Derecho

SLP

Rubén Pacheco

Exaspirantes mencionan que no fueron informadas de ciertos requisitos

Interapas atiende el desabasto en Pozos
Interapas atiende el desabasto en Pozos

Interapas atiende el desabasto en Pozos

SLP

Redacción

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett
Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

Mérito Ecológico a Guillermo Aldrett

SLP

Martín Rodríguez

Promueven juicio contra P. Aradillas
Promueven juicio contra P. Aradillas

Promueven juicio contra P. Aradillas

SLP

Redacción

Indignación en Villa de Pozos por designación de diputada en Concejo Municipal: habitantes promueven juicio por derechos político-electorales.