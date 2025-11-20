Ya es ilegal en SL, vender medicamentos a menores

Desde el pasado 11 de noviembre, en San Luis Potosí la comercialización o suministro de medicamentos que requieran receta médica a niñas, niños y adolescentes.

El nuevo delito, de ser detectado, se sanciona con una multa que va de 20 hasta 6 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigente, equivalente a un monto de entre 2 mil 262.8 a 678 mil 840 pesos.

Así quedó establecido en el decreto 0306 referente en la reforma el artículo 383 y 27 TER de la Ley de Salud del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

La reforma legislativa precisó que el incumplimiento será sancionado conforme a lo dispuesto por la ley en comento. Es decir, con la aplicación de la multa de hasta 678 mil 840 pesos.

Estableció que la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno del Estado promoverá campañas de información sobre el uso responsable de medicamentos, dirigidas a madres, padres, tutores y adolescentes.

Aunado a ello, se especificó que se establecerá lineamientos para el cumplimiento de tal disposición sanitaria.

La nueva medida legal de la entidad busca prevenir el uso no terapéutico, la automedicación y los riesgos asociados al consumo de medicamentos sin supervisión.

También se busca que esté garantizando al mismo tiempo el derecho de acceso a la salud de las personas menores de edad en toda la entidad.