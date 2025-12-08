Ya no investigan a González de Anda

A poco más de un año de que se revelaron las compras irregulares de Martín Joel González de Anda exabogado general de la UASLP por 119 mil 248.93 pesos, la casa de estudios no solo sigue sin sancionar al jurista, sino que ahora alega que desconoce si la Contraloría interna investiga al exfuncionario universitario cuando en mayo pasado confirmó que así era.

El 27 de noviembre del 2024, una investigación periodística confirmó que una botella de Baileys, un conjunto para niños de tres piezas marca Pekkle, un pantalón para dama marca Kensie Curve Appeal y miles de pesos en la adquisición de nueces, pistaches y restaurantes, son parte de las compras realizadas por el abogado durante los cuatro años (2020-2024) que estuvo al frente de la representación jurídica.

En respuesta a la solicitud de información con número de folio 240477625000093, el 20 de mayo del 2025 la Unidad de Transparencia de la UASLP, confirmó que inició una investigación administrativa relacionada con las adquisiciones irregulares.

Sin embargo, puntualizaron que la misma se encuentra en trámite, en la fase de indagatoria bajo el expediente de investigación de posible responsabilidad administrativa número UASLP/OIC-AI/015/2025, la cual hasta esa fecha no ha emitido una resolución definitiva.

Ahora después de poco más de seis meses se presentó la misma petición para conocer el estatus de la averiguación, no obstante, la Unidad a cargo de Luis Enrique Vera Noyola, reculó el sentido de su respuesta inicial, al justificar que “no es posible emitir un pronunciamiento de existencia o inexistencia de información relacionada”.

Para atender la solicitud con el folio 24047762500023, el pasado 4 de diciembre alegó, con base a diversos numerales de las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no poder confirmar la existencia o no por tratarse de información confidencial”.