logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Fotogalería

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

EU abandona a migrantes

Deja a personas que buscaban asilo varadas en peligro

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
EU abandona a migrantes

Ciudad de México.- En sus primeros seis meses de mandato, el actual gobierno de Estados Unidos ha implementado una política migratoria más restrictiva y deshumanizante en años, abandonando a cientos de miles de personas que buscaban asilo en ese país y dejándolas varadas en peligro en México y Centroamérica, según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

Aunque se desconoce el número de migrantes, posiblemente cientos de miles se han quedado varados especialmente en México, señala el informe RECHAZADOS: El devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central.

Dicha política implicó el retorno forzado de migrantes y la restricción de sus movimientos. Agentes del orden público y autoridades migratorias de toda la región han desmantelado campamentos y asentamientos, cerrado estaciones de recepción y disuelto concentraciones masivas en espacios públicos. También han llevado a cabo redadas, detenido arbitrariamente a personas, aumentado el patrullaje y otras medidas de seguridad.

A menudo, señala MSF, las personas carecen de los recursos económicos para regresar a casa o no pueden hacerlo porque los factores que los obligaron a huir persisten: las crisis políticas y económicas en Venezuela y Cuba, el conflicto en ciertas regiones de Colombia, la presión de los grupos criminales en Ecuador, el colapso del Estado en Haití o la exclusión política, la discriminación, la violencia o la falta de oportunidades que son parte de la realidad para muchos en países de América Latina, África y Asia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el sur de México y en la capital del país aumentaron las atenciones sicológicas tras un repunte de casos de ansiedad y depresión provocados por los abruptos cambios en la política migratoria en enero pasado.

El informe advierte que la violencia en la ruta entre el Darién y México ha sido muy alta y no ha cesado. Entre enero de 2024 y mayo de 2025 los equipos de MSF atendieron a casi 3 mil víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y brindaron casi 17 mil consultas individuales de salud mental, la mayoría de ellas motivadas por eventos violentos como tortura, secuestro, extorsión, robo, trabajo forzado y explotación sexual.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“Morena, contra la propiedad privada”
“Morena, contra la propiedad privada”

“Morena, contra la propiedad privada”

SLP

El Universal

Intensifica “Andy” su tarea de afiliación
Intensifica “Andy” su tarea de afiliación

Intensifica “Andy” su tarea de afiliación

SLP

El Universal

Tras ser cuestionado por sus viajes, pisa el acelerador para afiliar a 10 millones a Morena

FGR investiga mortal estallido
FGR investiga mortal estallido

FGR investiga mortal estallido

SLP

El Universal

Inicia carpeta por delincuencia organizada luego de la explosión en Coahuayana, Michoacán

Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos
Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos

Vuelca un autobús en Chiapas; dos fallecidos

SLP

EFE