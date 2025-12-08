EU abandona a migrantes

Ciudad de México.- En sus primeros seis meses de mandato, el actual gobierno de Estados Unidos ha implementado una política migratoria más restrictiva y deshumanizante en años, abandonando a cientos de miles de personas que buscaban asilo en ese país y dejándolas varadas en peligro en México y Centroamérica, según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF).

Aunque se desconoce el número de migrantes, posiblemente cientos de miles se han quedado varados especialmente en México, señala el informe RECHAZADOS: El devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central.

Dicha política implicó el retorno forzado de migrantes y la restricción de sus movimientos. Agentes del orden público y autoridades migratorias de toda la región han desmantelado campamentos y asentamientos, cerrado estaciones de recepción y disuelto concentraciones masivas en espacios públicos. También han llevado a cabo redadas, detenido arbitrariamente a personas, aumentado el patrullaje y otras medidas de seguridad.

A menudo, señala MSF, las personas carecen de los recursos económicos para regresar a casa o no pueden hacerlo porque los factores que los obligaron a huir persisten: las crisis políticas y económicas en Venezuela y Cuba, el conflicto en ciertas regiones de Colombia, la presión de los grupos criminales en Ecuador, el colapso del Estado en Haití o la exclusión política, la discriminación, la violencia o la falta de oportunidades que son parte de la realidad para muchos en países de América Latina, África y Asia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el sur de México y en la capital del país aumentaron las atenciones sicológicas tras un repunte de casos de ansiedad y depresión provocados por los abruptos cambios en la política migratoria en enero pasado.

El informe advierte que la violencia en la ruta entre el Darién y México ha sido muy alta y no ha cesado. Entre enero de 2024 y mayo de 2025 los equipos de MSF atendieron a casi 3 mil víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y brindaron casi 17 mil consultas individuales de salud mental, la mayoría de ellas motivadas por eventos violentos como tortura, secuestro, extorsión, robo, trabajo forzado y explotación sexual.