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Ya suman 315 esterilizaciones en el municipio de V. de Pozos

Por Leonel Mora

Mayo 29, 2026 03:00 a.m.
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Ya suman 315 esterilizaciones en el municipio de V. de Pozos
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      Las áreas de Bienestar Animal y Gestión Ambiental de Villa de Pozos, informaron que en lo que va de la presente administración ya se han realizado 315 esterilizaciones y aplicado cerca de 900 vacunas a mascotas para el control de la salud animal.

      A la par, autoridades municipales buscan tener contacto con asociaciones defensoras de los derechos de los animales, para lograr acuerdos sobre la atención correcta de animales en situación de calle.

      Apenas este jueves 28 de mayo hubo una jornada de esterilización en el Teatro del Pueblo donde se realizaron 15 esterilizaciones gratuitas a las mascotas de personas que, previamente, hicieron su pre-registro vía telefónica o presencial.

      Dichas esterilizaciones se han hecho con apoyo del personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y del Centro de Control de la Rabia y otras Zoonosis, con el objetivo de reducir la población de animales en situación de calle, precisó el director de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, quien añadió que, en cuanto a vacunaciones, ya se han hecho seis campañas para caninos y felinos con alrededor de 900 dosis aplicadas.

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      Leal Espinosa aprovechó para hacer un llamado a la población a sumarse al cuidado responsable de los animales de compañía mediante la esterilización, vacunación y atención adecuada de las mascotas, ya que la participación social es fundamental para seguir construyendo un entorno más saludable y seguro para todos.

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