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Urgen más rellenos sanitarios: urbanista

Alerta Benjamín Alva que los ocho municipios de la Zona Metropolitana ya los necesitan

Por Martín Rodríguez

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Urgen más rellenos sanitarios: urbanista
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      Las zonas metropolitanas ya requieren nuevos sitios para la operación de rellenos sanitarios, con independencia de que es obligación de cada municipio contar con un lugar de disposición final, advirtió el urbanista Benjamín Alva Fuentes.

      Benjamín Alva Fuentes alerta sobre la necesidad de rellenos sanitarios

      En entrevista, Alva Fuentes explicó que tan solo en la zona metropolitana, ocho municipios requieren centros de disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos debido principalmente a que su crecimiento poblacional ya los hace necesarios.

      El urbanista recordó que "los gobiernos federal y estatal tienen recursos etiquetados que pueden ayudar a la creación de los rellenos sanitarios en los municipios", pero reconoció que falta el desarrollo de los proyectos en las localidades.

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      Recursos y estudios para la creación de rellenos sanitarios

      Alva Fuentes añadió que es necesario realizar un estudio de la factibilidad de la creación de un relleno sanitario, pero también lo es aprovechar los recursos disponibles para el desahogo de los proyectos de creación de nuevos tiraderos urbanos.

      Precisó que la administración federal cuenta con programas especializados para apoyar proyectos de construcción de rellenos sanitarios y ofrece asesoría en torno a soluciones para la disposición y tratamiento de la basura.

      El entrevistado indicó que un proyecto de desarrollo urbano tiene que contar con estudios de factibilidad, entre ellos, los que validen la viabilidad de desarrollar un lugar destinado a la basura urbana, así como de su operación.

      Concluyó que para el desarrollo del proyecto de cada relleno sanitario, los ayuntamientos deben contar con todos los dictámenes y permisos, con el fin de que les sea posible competir por la asignación de recursos.

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