Urgen más rellenos sanitarios: urbanista
Alerta Benjamín Alva que los ocho municipios de la Zona Metropolitana ya los necesitan
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Las zonas metropolitanas ya requieren nuevos sitios para la operación de rellenos sanitarios, con independencia de que es obligación de cada municipio contar con un lugar de disposición final, advirtió el urbanista Benjamín Alva Fuentes.
Benjamín Alva Fuentes alerta sobre la necesidad de rellenos sanitarios
En entrevista, Alva Fuentes explicó que tan solo en la zona metropolitana, ocho municipios requieren centros de disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos debido principalmente a que su crecimiento poblacional ya los hace necesarios.
El urbanista recordó que "los gobiernos federal y estatal tienen recursos etiquetados que pueden ayudar a la creación de los rellenos sanitarios en los municipios", pero reconoció que falta el desarrollo de los proyectos en las localidades.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Recursos y estudios para la creación de rellenos sanitarios
Alva Fuentes añadió que es necesario realizar un estudio de la factibilidad de la creación de un relleno sanitario, pero también lo es aprovechar los recursos disponibles para el desahogo de los proyectos de creación de nuevos tiraderos urbanos.
Precisó que la administración federal cuenta con programas especializados para apoyar proyectos de construcción de rellenos sanitarios y ofrece asesoría en torno a soluciones para la disposición y tratamiento de la basura.
El entrevistado indicó que un proyecto de desarrollo urbano tiene que contar con estudios de factibilidad, entre ellos, los que validen la viabilidad de desarrollar un lugar destinado a la basura urbana, así como de su operación.
Concluyó que para el desarrollo del proyecto de cada relleno sanitario, los ayuntamientos deben contar con todos los dictámenes y permisos, con el fin de que les sea posible competir por la asignación de recursos.
no te pierdas estas noticias
Aprueba Cabildo reformas al Reglamento de Tránsito
Rolando Morales
Pedaleando SLP denunció incumplimiento de acuerdos
Amplían hasta diciembre el testamento a 2 mil pesos en SLP
Pulso Online
La campaña estatal ofrece el trámite a precio preferencial en las cuatro regiones
El Realito: 76 fallas en cinco años del gobierno de Gallardo
Pulso Online
Las fallas en este periodo frente a 13 entre 2016 y 2020.