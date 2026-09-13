Ayer, hoy, mañana

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"Con esta reflexión termina su libro "Lo que quiero es vivir", Alis Salguero Gómez: "Creo en el valor de vivir en plenitud y en disfrutar los pequeños detalles, abrazando la vida con amor, dignidad y gratitud. Defiendo el respeto a la libertad de decidir y reconozco que amar también es dejar ir. Para mí, la Familia es el pilar que da sentido a todo, y mis padres son mi raíz, mi ejemplo y mi razón para seguir trasmitiendo calidad de vida y esperanza a los demás..." Nuestras condolencias a la familia Arguelles Lobo por el sentido fallecimiento de Itzia Lobo Jaimes que partió a gozar de la Casa del Señor. Enviamos un abrazo a su esposo Fernando, sus hijos Fernando y Emiliano, familia, mamá Lupita Jaimes de Lobo, hermanas Cinthia y Sugail, sobrinos. Así mismo enviamos nuestras condolencias a la familia Saiz Gómez por el deceso de Maya Gómez Madrazo, que goza de la paz del Señor. Recibió el sacramento de la Eucaristía, Lorenza Lafuente Revuelta acompañada de sus papás Alejandro Lafuente Torres y Adriana Revuelta Ponce, su hermana Luciana, sus abuelos: Evaristo Lafuente y Meche Torres; Luis Revuelta y Virginia Ponce, sus padrinos y compañeras del colegio... El próximo jueves 17 del presente tendrá lugar el Primer Concurso de la Canción a Mater en el Colegio del Sagrado Corazón... La inscripción está abierta para todos los grupos del colegio y Esaxac que deseen inscribirse con el tema "Mater en mi vida"... El evento tendrá lugar a las 5 de la tarde en las canchas del Colegio... Se comprometieron en matrimonio, Chairia Pizzuto Díaz de León y Gerardo Valle Gallegos durante la fiesta que organizaron en su honor sus papás: Antonio Pizzuto y Pilar Díaz de León; Gerardo Valle y Rocío Gallegos... Para hoy, el Patronato de Bomberos ha organizado una carrera de 5 y 15 kilómetros para reunir fondos para la compra de equipo, uniformes y tantas cosas que necesitan para seguir dando excelente servicio a nuestra comunidad... Hasta la próxima...

@Alicia.Villasuso