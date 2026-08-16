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"Mantén en tu vida gente que realmente te quiera, te inspire, te motive, te anime, te escuche, te respete, te valore, te entienda, te haga sonreír, y ser mejor persona. Si estás con personas que no hacen nada de lo anterior, deja que se vayan. Crea vínculos con quien te hace bien y son auténticas, honestas, claras y verdaderas. Son las que merecen la pena"... Santoral para hoy: San Esteban, rey de Hungría. Beato Bartolomé Laurel, mexicano. Roque. Serena... Felicitaciones para quienes llevan estos nombres, para quienes cumplen años... Ayer unieron sus vida por el sacramento del matrimonio Isabel Flores Darán López y Carlos Chávez Torres, en el Templo de San Francisco de Asís, acompañados por sus padres: Ezequiel Flores Darán Torres Arpi y María Guadalupe del Carmen López Woñis; Alma Margarita Torres Sandoval y Carlos Chávez Méndez, que fungieron como padrinos de velación... Los nuevos esposos fueron objeto de numerosos parabienes de parte de sus seres queridos y amigos... Estuvo de manteles largos Lupe Cano rodeada de sus hijos, nietos, hermanos y numerosos invitados que se dieron cita hasta San Diego de la Unión de diferentes partes para pasar este cumple con la festejada... Y otras cumpleañeras de la semana fueron nuestra compañera de trabajo Maru Bustos que recibió todo el afecto de los trabajadores de Pulso de quien se ha ganado su amistad... Así mismo Carmenchu Pérez Motilla fue objeto de numerosos parabienes de parte de sus hijos, nietos, hermanos que se reunieron para desearle lo mejor en este nuevo año que empieza... Para Maru y Carmenchu lo mejor desde esta columna... Se ha abierto la Convocatoria "Concurso de la Canción a Mater Exasac 2026" para Exalumnos del Colegio del Sagrado Corazón, cuyo tema es "Mater en mi vida"... Cantar a Mater fue, es y seguirá siendo parte de la identidad de todos los Exasac... Hasta la próxima...

@Alicia.Villasuso