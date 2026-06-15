¡CELEBRAN LOGROS!
GENERACIÓN EXITOSA DE PREPA
A
Galeria
Los jóvenes más felices compartieron una velada excepcional, al finalizar sus estudios de bachillerato.
En una atmósfera contemporánea, los muchachos celebraron entre la familia y amigos por este logro.
Así, orgullosos de concluir este nivel académico, la Generación 2026 del Tec de Monterrey agradecieron a sus papás el apoyo que siempre les brindan.
La espléndida velada reunió a cientos de invitados, quienes disfrutaron de los detalles especiales por este trascendental acontecimiento.
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¡Una noche de glamour y gran felicidad!