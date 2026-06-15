¡CELEBRAN LOGROS!

Los jóvenes más felices compartieron una velada excepcional, al finalizar sus estudios de bachillerato.

En una atmósfera contemporánea, los muchachos celebraron entre la familia y amigos por este logro.

Así, orgullosos de concluir este nivel académico, la Generación 2026 del Tec de Monterrey agradecieron a sus papás el apoyo que siempre les brindan.

La espléndida velada reunió a cientos de invitados, quienes disfrutaron de los detalles especiales por este trascendental acontecimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¡Una noche de glamour y gran felicidad!