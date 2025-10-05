logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Alertan por intentos de fraude telefónicos

Por Redacción

Octubre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Alertan por intentos de fraude telefónicos

CIUDAD VALLES.- Continúan las llamadas telefónicas desde el extranjero con presunta intención de fraude y ahora hasta incluyen en grupos de WhatsApp a incautos. Las llamadas desde diferentes ciudades de Estados Unidos o Canadá, así como ahora la intromisión de supuestos ofrecimientos laborales en WhatsApp, además de que algunos ciudadanos reportan que los incluyen en grupos de difusión que no conocen.

Presuntamente se trata de fraudes para poder usar las redes de personas con fines posteriores, por eso la recomendación es no contestar esos números y en caso de ser incluido en grupos de difusión, salirse de éstos inmediatamente.

Ya en otras ocasiones, las autoridades han recomendado usar el 911 para poder ser canalizado a las áreas de Seguridad Pública que puedan ayudar al respecto. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acercan programas preventivos a jóvenes
Acercan programas preventivos a jóvenes

Acercan programas preventivos a jóvenes

SLP

Carmen Hernández

Llevan a cabo el transito Franciscano
Llevan a cabo el transito Franciscano

Llevan a cabo el transito Franciscano

SLP

Jesús Vázquez

Este evento se realiza en vísperas de las fiestas patronales

Arrancó campaña del mes rosa
Arrancó campaña del mes rosa

Arrancó campaña del mes rosa

SLP

Carmen Hernández

Promueven la educación vial
Promueven la educación vial

Promueven la educación vial

SLP

Carmen Hernández

Ofrecerán pláticas para estudiantes del Cbta 187