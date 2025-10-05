Alertan por intentos de fraude telefónicos
CIUDAD VALLES.- Continúan las llamadas telefónicas desde el extranjero con presunta intención de fraude y ahora hasta incluyen en grupos de WhatsApp a incautos. Las llamadas desde diferentes ciudades de Estados Unidos o Canadá, así como ahora la intromisión de supuestos ofrecimientos laborales en WhatsApp, además de que algunos ciudadanos reportan que los incluyen en grupos de difusión que no conocen.
Presuntamente se trata de fraudes para poder usar las redes de personas con fines posteriores, por eso la recomendación es no contestar esos números y en caso de ser incluido en grupos de difusión, salirse de éstos inmediatamente.
Ya en otras ocasiones, las autoridades han recomendado usar el 911 para poder ser canalizado a las áreas de Seguridad Pública que puedan ayudar al respecto.
no te pierdas estas noticias
Llevan a cabo el transito Franciscano
Jesús Vázquez
Este evento se realiza en vísperas de las fiestas patronales